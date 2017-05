Guardians of the Galaxy Vol. 2 FACTS Spring 2017 Het beste van 1 April 2017 Beauty and the Beast Nieuws: James Bond acteur Roger Moore overleden

Door Rene Groen op 23-05-2017 om 16:00 Helaas bereikt ons vandaag het nieuws dat voormalig James Bond acteur Roger Moore op 89-jarige leeftijd is overleden na een kort gevecht tegen kanker.



Moore was vooral bekend vanwege zijn vertolking van James Bond. Tussen 1973 en 1985 kroop hij zeven keer in de huid van de geheim agent. In de hierop volgende jaren speelde hij vooral kleinere rollen en zette hij zich in voor Unicef en dierenrechtenorganisatie PETA. Roger Moore is overleden na een kort gevecht tegen kanker, zo is te lezen in de onderstaande verklaring van zijn familie.



With the heaviest of hearts, we must share the awful news that our father, Sir Roger Moore, passed away today. We are all devastated. pic.twitter.com/6dhiA6dnVg — Sir Roger Moore (@sirrogermoore) 23 mei 2017

miknic op 23-05-2017 om 16:02 [Niv: 25 / Exp: 1228] R.I.P.

