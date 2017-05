Nieuws: Nieuwe screenshots Dragon Quest XI

Door Stefan van B op 22-05-2017 om 11:16 Bron: DualShockers Square-Enix werkt momenteel aan een duo Dragon Quest XI games, één game voor Nintendo 3DS en één voor Nintendo Switch en PlayStation 4. Beide games verplaatsen de speler naar een nieuwe wereld waar we een magisch avontuur dienen te overleven. De games geven elk een eigen blik op dezelfde spelwereld. Van beide versies kunnen we vandaag nieuwe screenshots aanschouwen, waarin onder andere het blacksmith-systeem naar voren komt. PlayStation 4:













Nintendo 3DS:









Tweeten



Andere berichten over Dragon Quest XI [09-05-2017] Setje screenshots voor Dragon Quest XI [28-04-2017] Speciale Dragon Quest XI PS4 en 2DS aangekondigd [17-04-2017] Dragon Quest XI toont PS4 en 3DS versies [13-04-2017] Nieuwe beelden Dragon Quest XI [11-04-2017] Dragon Quest XI met data, info en beelden [28-03-2017] Dragon Quest XI in nieuwe beelden [22-03-2017] Japanse datum Dragon Quest XI bekend op 11 april [13-03-2017] Dragon Quest XI in PS4 en 3DS screenshots [26-12-2016] Screenshots Dragon Quest XI [17-12-2016] Openingsvideo Dragon Quest XI [26-06-2016] Dragon Quest XI laat save games wisselen? [14-01-2016] Dragon Quest XI voor 27 maart 2017 [13-08-2015] Eerste screenshots Dragon Quest XI [30-07-2015] Dragon Quest XI voorlopig alleen voor Japan [28-07-2015] Dragon Quest XI aangekondigd voor PS4/3DS/NX [26-07-2015] Dragon Quest XI komt volgende week? [04-07-2015] Dragon Quest XI wordt offline consolegame [13-06-2014] Dragon Quest XI in 2016? 11:25 Final Fantasy XII: The Zodiac Age in screenshots

11:11 Resident Evil filmfranchise krijgt reboot Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.