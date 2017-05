Guardians of the Galaxy Vol. 2 FACTS Spring 2017 Het beste van 1 April 2017 Beauty and the Beast Nieuws: Resident Evil filmfranchise krijgt reboot

Door Stefan van B op 22-05-2017 om 11:11 Bron: Kotaku De Resident Evil filmfranchise is ondertussen uitgegroeid tot de meest succesvolle op games baseerde filmserie. Inclusief het recent uitgebrachte Resident Evil: The Final Chapter hebben de zes films in totaal $1.2 miljard wereldwijd opgebracht. De release van The Final Chapter betekent echter niet het einde van de Resident Evil filmfranchise. Martin Moszkowicz, bestuurder bij producent Constatin Film, heeft aangegeven in een interview met Variety dat de serie een reboot zal ontvangen. Voor deze reboot wordt opnieuw een serie van zes films gepland, maar inhoudelijk is er nog niets bekend gemaakt. Over mogelijke acteurs, regisseurs en het plot tasten we dan ook nog in het duister. Tweeten



