Nieuws: Tekken 7 laat meer karakters zien

Door Stefan van B op 22-05-2017 om 11:05 Bron: All Games Delta Op 2 juni aanstaande verschijnt Tekken 7 voor PC, Ps4 en Xbox One. Om alvast bekend te maken met de karakters brengt Bandai Namco een serie aan karaktertrailers uit. In de feature van vandaag komen onder andere de beer Kuma en nieuwkomer Josie Rizal in actie getoond. Tweeten



