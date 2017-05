Seasons After Fall The Surge Operation Babel: New Tokyo Legacy Packshot Sunday - Deel 206 Nieuws: The King of Fighters XIV op 15 juni naar PC

Door Stefan van B op 20-05-2017 om 12:04 Bron: DualShockers Ontwikkelaar en uitgever SNK heeft aangekondigd dat The King of Fighters XIV een PC release zal krijgen op 15 juni. De game zal dan via Steam te verkrijgen zijn. Deze vechttitel debuteerde vorig jaar augustus op de PlayStation 4 en was het eerste deel in de serie om volledig in 3D gebouwd te zijn. Wanneer de game dadelijk op Steam verkrijgbaar is hebben gamers de keuze om twee verschillende pakketten aan te schaffen. Je kunt de game kopen in een reguliere editie, welke €59,99 zal kosten, of in een Deluxe uitvoering die voor de prijs van €74,99 over de toonbank zal aan. De Deluxe uitvoering bevat vier downloadbare karakters, 10 extra kostuums, een digitale soundtrack en een digitaal artbook. Mocht je interesse hebben dan doe je er goed aan om de game vooraf aan te kopen, dan betaal je respectievelijk voor de gewone en Deluxe editie €47,99 en €59,99. Tweeten



