Nieuws: What Remains of Edit Finch op meer consoles?

Door Stefan van B op 19-05-2017 om 10:46 Bron: DualShockers Ontwikkelaar Giant Sparrow, bekend van The Unfinished Swan, lanceerde eind vorige maand de titel What Remains of Edith Finch voor PC en PlayStation 4. Het is echter goed mogelijk dat binnenkort meer gamers in aanraking kunnen komen deze hoog gewaardeerde titel.



quote: Met What Remains of Edith Finch zijn we gestart door de game uit te brengen op PS4 en PC, maar we zijn nog steeds andere platformen aan het overwegen en hebben binnenkort misschien iets aan te kondigen.



Giant Sparrow Creative Director Ian Dalles heeft namelijk als volgt geantwoord op een vraag met betrekking tot een Xbox release:

Mogelijk kunnen we op de E3 dan ook een aankondiging verwachten omtrent deze andere platformen. We houden jullie op de hoogte.



