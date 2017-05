Nieuws: Finale TWD: A New Frontier op 30 mei

Door Stefan van B op 19-05-2017 om 10:36 Bron: Xbox Achievements The Walking Dead: A New Frontier is het derde seizoen in Telltalle Games The Walking Dead-serie. Al vier episode's zijn de afgelopen maanden uitgebracht en een vijfde is niet ver van nu verwijderd. Telltale Games heeft namelijk aangekondigd dat de seizoenssluiter 'From the Gallows' op 30 mei zal verschijnen. Volgende week verschijnt een trailer, maar voor nu moeten fans het doen met een teaserafbeelding op het Twitter-account van de ontwikkelaar. Let wel: deze kan spoilergevoelig zijn, dus pas op voordat je op deze link klikt. Tweeten



10:29 Darksiders 3 laat divers artwork zien Reacties (2) Pagina: 1 Gast (212.178.206.xxx) op 19-05-2017 om 10:55 Eindelijk seizoen 3 afsluiten. Daarna op naar Guardians of the Galaxy. Vond iemand Batman wat? Ik vind het maar een slappe hap.

flip122 op 19-05-2017 om 11:02 [Niv: 65 / Exp: 3256] Wow naar mijn idee is dit wel 1 van de snelste Tell tales die helemaal compleet is.

