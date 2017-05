Nieuws: Wild West Online zonder Kickstarter, 2017 release

Door Stefan van B op 18-05-2017 om 10:29 Bron: All Games Delta Vorige week verscheen een screenshot op het internet van een western videogame, waarbij geruchten meteen de kop opdoken dat het wel eens Red Dead Redemption 2 zou kunnen zijn. Zoals vele sceptici al hadden verwacht bleek dit niet zo te zijn, maar betrof de screenshot een aankomende western MMO voor PC genaamd Wild West Online.



Ontwikkelaar 612 Games was van plan om Wild West Online te financieren middels Kickstarter, maar dankzij de hype rondom die ene screenshot is dat niet meer nodig. De titel heeft zoveel aandacht gehad dat de oorspronkelijke investeerders in de titel hebben besloten het gehele project zelf te bekostigen. De game zou daarmee nog dit jaar moeten verschijnen.Alle Kickstart doelen, zoals vrouwelijke karakters, sociale activiteiten en lokalisatie zullen dankzij deze extra investering ook direct ontwikkeld worden. Via de website kun je jezelf inschrijven voor de Alpha en Closed Beta die deze zomer zullen plaatsvinden. Tweeten



