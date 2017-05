Packshot Sunday - Deel 206 Packshot Sunday - Deel 205 Mario Kart 8 Deluxe Puyo Puyo Tetris Nieuws: Splatoon 2 toont singleplayertrailer

Door Stefan van B op 18-05-2017 om 00:40 Bron: Gamed Middels een trailer heeft Nintendo zojuist de singleplayerstand van Splatoon 2 onthuld. In deze singleplayer moeten we naar Octocanyon om de Squid Sister Marie te helpen. Dit doe je door verschillende uitdagingen te voltooien, zoals in onderstande trailer duidelijk in beeld wordt gebracht. Tweeten



Titel: Splatoon 2 Type: Game Releasedatum: TBA 2017 Ontwikkelaar: Nintendo Uitgever: Nintendo Media:















