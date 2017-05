Packshot Sunday - Deel 206 Packshot Sunday - Deel 205 Mario Kart 8 Deluxe Puyo Puyo Tetris Nieuws: ARMS met multiplayerinformatie, open demo

Door Stefan van B op 18-05-2017 om 00:38 Bron: Gamed De Nintendo 'ARMS' Direct is zojuist afgelopen. Uit de presentatie is veel nieuwe informatie over ARMS naar buiten gekomen. Wij hebben al deze nieuwe info voor jullie op een rijtje gezet.



Naast deze informatie is er ook meer bekend geworden over de verschillende spelmodi die ARMS zal bevatten. Ten eerste de Versus Mode, waarin je zowel online als offline mee aan de slag kan.



- Fight: Een één op één gevecht, waarbij bommen en andere voorwerpen op het veld verschijnen om de strijd extra spannend te maken.

- Team Fight: Twee versus twee gevechten, waarbij teamgenoten aan elkaar vastgebonden zijn met een touw. Teamwork is essentieel, zeker omdat je tegelijkertijd schade kunt oplopen.

- Volleybal: Het traditionele balspel, waarbij je arm over het net mag gaan. Zowel één op één als twee versus twee te spelen.

- Hoops: Een uitdagend potje basketbal, waarbij je de tegenstander door de ring moet krijgen.

- Skillshot: Een schietbaan om de meest hoge score neer te zetten.

- Survival: Steeds meer vijanden zullen op het veld verschijnen en het is aan jou om zo lang mogelijk te overleven.

- ARMS Training: Willekeurige karakters in willekeurige wapenuitrusting worden onder jouw controle geplaatst, zodat je nieuwe speelmanieren kan ontdekken.



Al je gewonnen ARMS-gevechten leveren een bepaald betaalmiddel op, die je kan gebruiken om nieuwe content te verwerven in ARMS Plaza. Daarnaast zal de game ook enkele andere modi bevatten, waaronder een singleplayeruitdaging in de vorm van een toernooi.



- Tournament: Speel alleen of met iemand samen om achtereenvolgens tien wedstrijden te voltooien en uiteindelijk de eindbaas te verslaan.

- Partywedstrijd: Kom met maximaal 20 spelers tezamen in één lobby, waarna de game jullie automatisch in kleinere groepen onderverdeeld. Met deze kleine groepen speel je wedstrijden en strijd je binnen de gehele lobby om de hoogste score.

- Ranked Match: Officiële wedstrijden. Als je wint dan gaat je ranking omhoog, als je verliest gaat deze weer omlaag.



ARMS zal op 16 juni aanstaande verschijnen op de Nintendo Switch. Voordat het zover is kunnen we op 27 en 28 mei én 3 en 4 juni deelnemen aan de ARMS Global Testpunch, een multiplayerdemo. Deze is vanaf nu in de eShop te verkrijgen en zal op nader te bepalen tijden te spelen zijn.



Bekijk hieronder de gehele ARMS Direct terug om het allemaal met eigen ogen te kunnen bekijken.





