Nieuws: Launchtrailer Farpoint

Door Joni Philips op 18-05-2017 om 08:47

Met Farpoint zijn ontwikkelaar Impusle Gear en uitgever Sony Interactive Entertainment samen de uitdaging aangegaan om een spannende Virtual Reality game te ontwikkelen. De game brengt de speler de ruimte in op een vijandige buitenaardse planeet, waar een groep wetenschappers gered dient te worden. Alles gaat echter niet zoals het moet.



