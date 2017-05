Nieuws: Bombshell FPS prequel toont nieuwe omgevingen

Door Redneckerz op 18-05-2017 om 08:47 Bron: Duke4.net Forums Met Bombshell leverde ontwikkelaar Interceptor een wat lauwtjes ontvangen top-down shooter af. Middels een FPS prequel op de technologie van Duke Nukem 3D tracht partner Voidpoint een waardige titel voor te schotelen. Vandaag twee nieuwe screenshots.



