Nieuws: Danger Zone vanaf 30 mei verkrijgbaar

Door Rene Groen op 17-05-2017 om 16:25 Ontwikkelaar Three Fields Entertainment is opgebouwd door ex-Burnout medewerkers en met het aankomende Danger Zone blijven ze dicht bij diens verleden. Het doel is namelijk dat spelers een zo groot mogelijke crash creëren, iets wat we vanaf 30 mei kunnen ondervinden op de PC en PlayStation 4 voor een bedrag van €12,99.



