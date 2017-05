Nieuws: The Witcher Netflix serie in productie

Door Rene Groen op 17-05-2017 om 16:24 Bron: Xbox Achievements The Witcher boeken van auteur Andrzej Sapkowski inspireerden ontwikkelaar CD Projekt RED voor de gelijknamige games en ook andere geďnteresseerden wilden met zijn werken aan de slag. Het resulteert onder andere in een TV-serie die in productie is bij Netflix. De serie staat los van de games en om deze reden is ontwikkelaar CD Projekt RED niet betrokken bij de totstandkoming. Sapkowski is dit daarentegen wel, hij dient als creative consultant zodat de serie dicht bij het bronmateriaal zal blijven. Verantwoordelijk voor de totstandkoming is de Poolse filmstudio Platige die samenwerkt met producer Sean Daniel (bekend van The Mummy, Ben-Hur en The Expanse) en Jason Brown, eveneens bekend van The Expanse). Tomek Baginski werkt eveneens mee aan de Netflix serie, die man die alle filmische stukken in de games regisseerde. Onduidelijk is nog wanneer de serie precies zal worden uitgezonden. Tweeten



