Quake Champions introduceert Duel Mode

Door Rene Groen op 17-05-2017 om 16:14 Quake Champions is een echte vaardigheidstest en daarbij ook een uiterst competitieve game. De puurste vorm binnen het slagveld is de Duel mode, een 1-v-1 showdown om te beslissen wie de beste is, voor eens en voor altijd. In Quake Champions introduceert de Duel mode een extra laagje strategie, waar meerdere Champions toe behoren met verschillende Abilities. Spelers starten met het selecteren van drie Champions vooraleer de Arenas te betreden. Bij het kiezen van hun roster, moeten spelers beslissen welke Champions het beste passen bij hun unieke speelstijl en welke als counter kunnen gebruikt worden tegen de keuze van de tegenstander.



Duel wordt gespeeld als een best-of-three match. Een speler moet elke ronde alle drie de Champions van de tegenstander zien te verslaan. Wanneer een speler wordt gefragged, respawnen ze als een van hun andere gekozen Champions. Zijn alle drie de Champions uitgeschakeld, dan wordt de winnaar van de match bepaald.



Bekijk de video waarin dit 1-v-1 showdown principe van Quake Champions’ nieuwe Duel mode wordt belicht.



Titel: Quake Champions Type: Game Releasedatum: TBA Ontwikkelaar: id Software Uitgever: Bethesda Softworks Media:







