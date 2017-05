Nieuws: Nieuwe beelden Resident Evil Revelations

Door Joni Philips op 17-05-2017 om 08:45 Bron: Eurogamer In januari 2012 werd Resident Evil: Revelations uitgebracht op de Nintendo 3DS, waarna het spel een jaar later werd geport naar de PC, PlayStation 3, Xbox 360 en Nintendo Wii U. Dit is echter nog niet het eindstation voor de game. De game komt namelijk ook naar PlayStation 4 en Xbox One.



