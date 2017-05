Nieuws: Cowgirl kostuums voor Dead or Alive 5: Last Round

Door Joni Philips op 17-05-2017 om 08:43 Bron: Gematsu Ontwikkelstudio Team Ninja maakte met Dead or Alive 5: Last Round een laatste versie van Dead or Alive 5 voor de PC, de PlayStation 4 en de Xbox One. Het spel bevat onder andere enkele nieuwe vechtersbazen inclusief Raidou. Het spel wordt momenteel uitgebreid met DLC kostuums, waarbij men nu een serie cowgirl kostuums brengt. Tweeten



