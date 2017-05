Nieuws: Accel World VS Sword Art Online komt in juli

Door Joni Philips op 17-05-2017 om 08:43 Bron: Siliconera Bandai Namco werkt momenteel aan de opvallende titel Accel World VS Sword Art Online: Millennium Twilight waarin de franchises Accel World en Sword Art Online van schrijver Reki Kawahara worden samengebracht. De game voor PlayStation 4 en Vita is een Action Role Playing Game. De game komt op 7 juli 2017 naar Europa. Tweeten



