Nieuws: Hellblade: Senua's Sacrifice toont acteurs

Door Joni Philips op 17-05-2017 om 08:44 Bron: Gematsu Ontwikkelstudio Ninja Theory werkt momenteel aan de PC en PlayStation 4 game Hellblade: Senua's Sacrifice, een actierijke game die verdergaat op de basis van Heavenly Sword en DmC: Devil May Cry. Het spel draait rond Senua, een dame die een groots avontuur op basis van een Keltische mythe beleeft. Tweeten



