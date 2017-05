Nieuws: Nieuwe beelden van Sundered

Door Rene Groen op 16-05-2017 om 16:11 De studio achter Jotun werkt in de vorm van Sundered aan een nieuwe PC en PlayStation 4 game. Het betreft een Action-Horror titel waarin je speelt als Eshe, een zwerver in een geruÔneerde wereld en gevangen in grotten vol verschrikkingen. Enkel door de kracht van beschadigde relikwieŽn te gebruiken zul je de gigantische bazen kunnen verslaan ten koste van je eigen mensheid. Tweeten



