Nieuws: Phantom Dust verschijnt morgen, is gratis

Door Stefan van B op 16-05-2017 om 10:20 Bron: DualShockers Microsoft's Aaron Greenberg heeft laten weten dat de originele Xbox titel Phantom Dust morgen zal verschijnen op Xbox One en Windows 10. Deze rerelease zal gratis te downloaden zijn en brengt enkele kleine verbeteringen op grafisch vlak, zoals een verbeterde framerate en een 16:9 aspect ratio. Een remake van deze geliefde titel was ook in de maak, maar is de ijskast ingegaan na het sluiten van de ontwikkelaar. Excited to announce a fan favorite Phantom Dust will re-release exclusively tomorrow for free on @Xbox One & @Windows 10! pic.twitter.com/q8lmn4yeIh — Aaron Greenberg ūü¶ā (@aarongreenberg) 15 mei 2017

Tweeten



Andere berichten over Phantom Dust [2005] [04-03-2005] Derde trailer voor Phantom Dust [03-03-2005] Amerikaanse website van Phantom Dust geopend [14-02-2005] Nieuwe trailer Phantom Dust [02-02-2005] Phantom Dust voor budgetprijs in VS [10-01-2005] Nieuwe Phantom Dust screenshots 09:41 Injustice 2 toont verhalende launchtrailer Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.