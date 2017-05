Nieuws: Trailer One Piece: Unlimited World Red Deluxe

Door Stefan van B op 15-05-2017 om 11:20 Bron: DualShockers Met One Piece: Unlimited World Red Deluxe Edition ontwikkelt Bandai Namco een remaster van de gelijknamige PS3, Vita, Wii U en 3DS titel voor PlayStation 4 en Nintendo Switch. De game komt gepakt met alle DLC, meer multiplayermogelijkheden en zowel een hogere resolutie als framerate. Hieronder de eerste gameplaytrailer van deze titel. Tweeten



