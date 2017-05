Prey Zheros & Zheros: The Forgotten Land Dragon Quest Heroes II Dreamfall Chapters Nieuws: Xbox One met Backward Compatibility Super Sale

Door Rene Groen op 13-05-2017 om 09:37 Bron: Dual Shockers De bibliotheek aan backward compatibility titels is almaar groeiende. Het betreffen Xbox 360 titels die speelbaar zijn op een Xbox One en die je aankomende week tegen een leuke prijs binnen kunt halen.



Back Compat Super Sale starts 16 May with up to 75% off on 275+ titles like Call of Duty Black Ops II, Red Dead Redemption, Skate 3 & GTA IV pic.twitter.com/siy48t41xA — Larry Hryb đź’¬ (@majornelson) 12 mei 2017

Om welke games het precies gaat is nog niet bekend, welke Xbox 360 games er zoal speelbaar zijn op de Xbox One kun je Microsoft's Larry Hyrb heeft laten weten dat er aankomende week, vanaf 16 mei, een zogeheten 'Backward Compatibility Super Sale' zal starten. In totaal zullen er 275 titels een korting krijgen tot 75 procent, waaronder games als Call of Duty: Black Ops II, Red Dead Redemption, Skate 3 en Grand Theft Auto IV.Om welke games het precies gaat is nog niet bekend, welke Xbox 360 games er zoal speelbaar zijn op de Xbox One kun je hier bekijken. Tweeten



