Nieuws: Crash Bandicoot duikt de sneeuw in

Door Rene Groen op 13-05-2017 om 09:33 In een nieuwe video van Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy staat Polar centraal. Deze ijsbeer maakte voor het eerst zijn opwachting in Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back en verscheen later ook in andere games. Het spel is vanaf 30 juni verkrijgbaar voor €39,99 op de PlayStation 4 en er gaan geruchten dat het spel op een later moment ook naar andere systemen komt. Tweeten



