Prey update gaat problemen te lijf

Door Rene Groen op 13-05-2017 om 09:13 Bron: VG247 Gisteren in onze review scoorde Prey een mooie 85. De algehele sfeer maakte vooral indruk, toch werd dit tegelijkertijd deels teniet gedaan door de nodige bugs en glitches.



De volledige patch notes zijn als volgt:

- Fix to prevent Save games from becoming corrupted. Fix also returns corrupted Save games to uncorrupted state.

- Also addresses some additional crashes on map loads.

- Hacking during the Power Plant reboot no longer causes the reboot to fail to complete.

- Fix to prevent the Player from becoming stuck in certain circumstances.

- Nightmares will now always search for the player once spawned.

- Saving and Loading PC settings will now save correctly for users with special characters in their Windows usernames.

- Numerous fixes to GLOO to prevent breaking and bypassing collision, prevent corpses from passing through walls and floors.

- Updated Recycling to prevent infinite material creation.

- Fix for occasional combat freeze when attacking Phantoms

- Kaspar’s objective indicator should no longer disappear.

- Updates to audio mix to adjust volume of music, audio logs, cutscenes.

De update moet volgende week ook op de consoles worden uitgebracht. Op Steam is nu een beta update verschenen die de game naar versie 1.2 brengt. Eén van de problemen die worden aangepakt zijn lijken die dwars door vloeren zakken of door muren heen verdwijnen. Dit is met name vervelend als een lijk nuttige items bevat die hierdoor onbereikbaar worden. Een ander probleem die de patch aanpakt is die van corrupte saves, niet alleen om deze in de toekomst te voorkomen, ook beschadigde savefiles moeten na de patch weer werken. Mocht je een corrupte save echter manueel hebben aangepakt dan kan de patch dit helaas niet meer oplossen.De volledige patch notes zijn als volgt:De update moet volgende week ook op de consoles worden uitgebracht. Tweeten



