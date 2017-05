Prey Zheros & Zheros: The Forgotten Land Dreamfall Chapters Packshot Sunday - Deel 205 Nieuws: [E3] Halo 6 maakt geen opwachting

Door Rene Groen op 13-05-2017 om 07:59 Bron: Reddit Met de E3 in aantocht is het natuurlijk de vraag welke games we zoal gepresenteerd zullen krijgen. We kunnen in ieder geval een streep zetten door één van de mogelijke kandidaten, Halo 6 is namelijk niet aanwezig.

quote: “I’ll slip into my Dreamcrusher persona for a minute in the name of realistic expectations: We’ve said this already but we’ll have a little something at E3 but it’s not related to the next major entry in the franchise.”

Er is nog maar weinig bekend over Halo 6, afgezien dat de ontwikkelaar er nu een jaar aan werkt, de focus op Master Chief ligt en het een split-screen multiplayer bevat, net zoals alle aankomende Halo games. Dit laatste geeft 343 Industries community manager Brian Jarrard aan via Twitter. Hoewel de studio 'a little something' gepland heeft staan is dit dus niet de game zelf.Er is nog maar weinig bekend over Halo 6, afgezien dat de ontwikkelaar er nu een jaar aan werkt, de focus op Master Chief ligt en het een split-screen multiplayer bevat, net zoals alle aankomende Halo games. Tweeten



