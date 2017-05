Nieuws: Dynasty Warriors 9 met open wereld, screenshots

Door Stefan van B op 11-05-2017 om 11:09 Bron: Gamespot Het Japanse gamingmagazine Famitsu heeft dze week meer informatie vrijgegeven over Dynasty Warriors 9. Deze onthulling werd al enige tijd geteased en heeft ons nu met veel details over Koei Tecmo's nieuwste hack 'n slasher overladen.



Grootschalige gevechten zullen zich niet meer in fasen afspelen, maar op verschillende plaatsen op de kaart plaatsvinden afhankelijk van de tijd waarin je speelt. Het voltooien van hoofdmissies zal ervoor zorgen dat het verhaal vooruit de tijd in gaat. Deze missies zullen een hoge moeilijkheidsgraad hebben volgens ontwikkelaar Omega Force. Er kunnen zijmissies gespeeld worden om de hoofdmissies makkelijker te maken. Andere nieuwe spelmechanieken zijn context gevoelige acties en een dynamisch weersysteem dat effect zal hebben op de gameplay.



De game is op dit moment in ontwikkeling voor de PlayStation 4 en is hierin ongeveer 40% onderweg. Een release datum is nog niet bekend. Wel zijn onderstaande screenshots vrijgegeven die schitterende Chinese landschappen en grootschalige gevechten tonen.























































