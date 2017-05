Nieuws: Quake Champions toont Visor Champion

Door Stefan van B op 11-05-2017 om 10:44 Bron: Gamed Het karakter Visor maakte zijn debuut in Quake 3 Arena, maar keert terug naar Quake Champions om nog meer bloed te vergieten. Deze genadeloze en gevoelloze moordenaar leeft voor het gevecht en is daar ook ontzettend goed in. In onderstaande trailer worden alle aspecten van zijn persoonlijkheid en zijn speciale krachten onthuld. Tweeten



