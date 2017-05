Nieuws: RiME past Nintendo Switch prijs aan

Door Stefan van B op 11-05-2017 om 10:41 Bron: DualShockers Ontwikkelaar Tequila Work en uitgever Grey Box ontvingen nogal wat kritiek toen zij aankondigden dat de Nintendo Switch versie van RiME een tientje extra zou gaan kosten ten opzichte van andere versies. De extra ontwikkeltijd en kosten van de Switch catridge zouden hier redengevend voor zijn. Fans lieten het er echter niet bij zitten en zowel ontwikkelaar als uitgever komen hen nu tegemoet.



Grey Box heeft namelijk laten weten dat zij de digitale prijs van RiME op de Nintendo Switch gelijk zullen houden aan de prijzen op andere platformen. Hiermee komt de prijs uit op €29,99. De fysieke versie van de titel behoudt echter wel de prijs van €39,99, omdat de game anders niet verkocht kan worden zonder hier verlies op te boeken. Om gamers tegemoet te komen zal er echter een downloadcode in de verpakking zitten waarmee de game's soundtrack van componist David Garcia gedownload kan worden. Deze zal los voor €9,99 worden verkocht. Een sample kun je hier luisteren. Tweeten



Titel: RiME Type: Game Releasedatum: 26-05-2017 Ontwikkelaar: Tequila Works Uitgever: Grey Box Media:















