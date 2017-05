Nieuws: Opwindende Big Bud trailer Farming Simulator 17

Door Stefan van B op 10-05-2017 om 10:08 Bron: DualShockers De Big Bud DLC voor Farming Simulator bevat de gigantische Big Bud 747 tractor, de Big Bud 450 en twaalf andere fantastische stukken aan agrarisch gereedschap van merken als Bednar, Great Plains, Grégoire-Besson en Seed Hawk. Enkele van deze gereedschappen hebben zelfs een spanwijdte van 25 meter. Nu denk je misschien dat dit helemaal niet zo opwindend is en dat de bovenstaande titel je totaal heeft weten te misleiden, maar dan moet je nog eens goed naar onderstaande trailer kijken. Tweeten



