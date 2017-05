Nieuws: Launchtrailer LocoRoco Remastered

Door Stefan van B op 10-05-2017 om 10:09 Bron: Gamed Sinds gisteren is LocoRoco Remastered verkrijgbaar voor de PlayStation 4. De titel verscheen origineel in 2006 op de PlayStation Portable, maar is nu zodanig verbeterd dat de game kan schitteren op elke 4K TV met PlayStation 4 Pro. Een voorproefje hiervan kun je alvast krijgen in onderstaande launchtrailer. Tweeten



Andere berichten over LocoRoco [28-04-2017] LocoRoco Remastered verschijnt 9 mei [04-12-2016] Loco Roco en Patapon met remasters [24-12-2009] Kerst op LocoRoco wallpaper [24-11-2006] Kerstdemo voor Loco Roco [29-10-2006] Gratis Loco Roco demo [27-07-2006] Win prijzen met demo Loco Roco [06-07-2006] Loco Roco [04-07-2006] Is Loco Roco een racistisch spel? [19-06-2006] Nieuwe Loco Roco movie [16-06-2006] PSP blijft Loco plaatjes toveren [25-05-2006] Loco Roco [12-05-2006] Word Loco Roco met nieuwe E3 2006 trailer [09-05-2006] Loco Roco mannetjes tonen emotie op screens [25-04-2006] Gele en rode bolletjes kleuren je PSP scherm [21-04-2006] Loco Roco rolt over je PSP scherm [23-03-2006] Movies zetten Loco Roco in beweging [10-02-2006] Loco Roco rolt in de zomer over je PSP scherm [24-01-2006] Meer dan 25 screens Loco Roco [21-01-2006] Vijf screenshots Loco Roco [02-01-2006] Nieuwe scans Loco Roco [01-10-2005] Loco Roco krijgt een website [16-09-2005] Loco Roco: nieuwe puzzlegame voor PSP 10:37 Zheros & Zheros: The Forgotten Land

10:08 Prey uitgespeeld in 18 minuten Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.