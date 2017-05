Nieuws: King of Fighters XIV deze maand naar steam

Door Stefan van B op 10-05-2017 om 10:06 Bron: All Games Delta SNK's The King of Fighters XIV verscheen vorig jaar in augustus op de PlayStation 4. De game heeft sindsdien met enige regelmaat extra content mogen ontvangen, maar daar stopt de toekomst van deze titel niet. SNK heeft namelijk aangekondigd dat de game deze maand op Steam zal komen. Meer details dan gegeven in onderstaande tweets zijn er op dit moment nog niet. KOF XIV Steam Version will be released on this May.

Pre-purchase and closed-beta is being prepared#KOFXIV #KOF14 pic.twitter.com/a8QSBj3O5c — Gatoray (@gatoray_kof) 9 mei 2017

THE KING OF FIGHTERS XIV STEAM EDITION has been officially announced!

Pre-purchase and closed beta planned for later this month! #KOF14 — SNK GLOBAL (@SNKPofficial) 9 mei 2017 Tweeten



