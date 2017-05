Zheros & Zheros: The Forgotten Land Dragon Quest Heroes II Dreamfall Chapters World to the West Nieuws: Prey uitgespeeld in 18 minuten

Door Rene Groen op 10-05-2017 om 10:08 Hoewel Prey nog maar net verschenen is heeft dit gamers er niet van weerhouden om het spel zo snel mogelijk uit te spelen. YouTuber DraQu doet dit al snel met zijn 19 minuten en 34 seconden, maar het kan nog sneller.



Neem bijvoorbeeld Twitch gebruiker Havrd, die het in 17 minuten en 56 seconden heeft gedaan. Dit resultaat is tot stand gekomen door gebruik te maken van glitches. Het stelt hem in staat om door muren heen te glitchen en tevens maakt hij handig gebruik van het GLOO wapen om snel te navigeren. Zijn speedrun kun je hier bekijken.

Zoals gezegd verdient ook YouTuber DraQu een speciale vermelding, hij deed er iets langer over maar is met zijn 19 minuten en 34 seconden een serieuze concurrent om de tijden nog verder te verscherpen.



10:08 Opwindende Big Bud trailer Farming Simulator 17 Reacties (2) Pagina: 1 Gast (83.84.176.xxx) op 10-05-2017 om 10:13 H0LĄ $H!T...

Gast (178.84.159.xxx) op 10-05-2017 om 10:43 dat glitch,is dat een grote fout van de ontwikkelaars ofwat? lijkt me wel foktup



