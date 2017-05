Guardians of the Galaxy Vol. 2 FACTS Spring 2017 Het beste van 1 April 2017 Beauty and the Beast Nieuws: Tokyo 42 verschijnt later deze maand

Door Rene Groen op 10-05-2017 om 10:07 Tokyo in het klein, zo staat Tokyo 42 sinds zijn onthulling bekend. Het is een game die je moet zien om echt te weten waar het over gaat en als dit je bevalt hoef je gelukkig niet lang meer te wachten om ermee aan de slag te gaan. Deze isometrische open-wereld shooter is vanaf 31 mei namelijk verkrijgbaar op de PC en Xbox One. Helaas moeten PlayStation 4 gamers iets meer geduld opbrengen aangezien zij pas midden-juli aan de slag kunnen met deze opvallende titel. De game komt met een single-player verhaal, alsmede multiplayer deathmatch arena's.



Meer over de titel bekijk je in onderstaande video. Althans, als je de ogen 4.2 seconden open kunt houden, want dat is precies de tijd waarin je gameplay te zien krijgt.



Titel: Tokyo 42 Type: Game Releasedatum: TBA 2017 Ontwikkelaar: SMAC Games Uitgever: Mode 7 Games