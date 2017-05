Nieuws: Heroes of the Storm zet D.Va in spotlights

Door Stefan van B op 09-05-2017 om 09:52 Bron: Gamed Blizzard's MOBA titel Heroes of the Storm blijft met enige regelmatig aangevuld worden met nieuwe helden. Overwatch's D.Va is de nieuwste aanwinst voor de titel en zal vanaf 15 mei officieel speelbaar zijn. In onderstaande trailer worden haar krachten en zwaktes eens goed uiteengezet. Tweeten



