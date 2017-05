Nieuws: Injustice 2 krijgt globaal kampioenschap

Door Stefan van B op 09-05-2017 om 09:48 Bron: Gamed Warner Bros. heeft de Injustice 2 Championship Series aangekondigd, een globaal e-sports programma voor deze aankomende fighting game. Spelers uit Noord-Amerika, Latijns-Amerika en Europa kunnen hieraan deelnemen en meedingen naar een gedeelte van de prijzenpot van $600,000. Dit najaar zullen de finales op grote schaal gehouden worden in de Grand Finals events. In onderstaande trailer kun je alvast meer leren over hoe je kan deelnemen. Tweeten



09:43 Caligula Effect loopt nog meer vertraging op

Titel: Injustice 2 Type: Game Releasedatum: 18-05-2017 Ontwikkelaar: NetherRealm Studios Uitgever: Warner Bros. Media:



