Nieuws: Nieuwe teaser naar PC port Vanquish?

Door Stefan van B op 09-05-2017 om 09:31 Bron: DualShockers Nadat Platinum Games' Bayonetta begin april naar de PC werd overgezet duurde het niet lang voordat er geruchten en aanwijzingen opdoken dat ook Vanquish naar de PC zou komen. Nadat een kleine update voor Bayonetta een afbeelding van Vanquish aan de spelbestanden toevoegde, komt nu SEGA met een opvallende tweet.



pic.twitter.com/ivq0ZON8sZ — SEGA (@SEGA) 8 mei 2017

@IanLC @Noahsferatu @SEGA @Wario64 It was the emblem on Victor Zaitsev. pic.twitter.com/NXzxVGIFTp — Ryan Brown (@Toadsanime) 8 mei 2017 De tweet bevatte een afbeelding met daarin een embleem van Victor Zaitsev, de grote vijand in Vanquish. Daarnaast toont de afbeelding de tekst '2017', waarmee het dus niet heel lastig te interpreteren is dat er een PC port van Vanquish nog dit jaar op PC zou verschijnen. Mogelijk kunnen we deze E3 een officiële aankondiging verwachten. Tweeten



09:11 COD: BOIII Zombies Chronicles in trailer Reacties (1) Pagina: 1 Gast (85.145.177.xxx) op 09-05-2017 om 21:38 VanQuish*

Pagina: 1

