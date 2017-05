Just Cause 3: Gold Edition Nioh: Dragon of the North Packshot Sunday - Deel 205 Mario Kart 8 Deluxe Nieuws: Starbreeze zet games centraal in stream

Door Rene Groen op 08-05-2017 om 16:01 Bron: Xbox Achievements Starbreeze werkt naast ontwikkelaar voor games ook als uitgever en deze combinatie zorgt voor een indrukwekkend portfolio. Om al deze titels uiteen te zetten komen ze op 10 mei met een livestream.

Overkill’s The Walking Dead

Psychonauts 2

System Shock 3

Exclusive Payday 2 announcement

“A Veterans of the Industry” panel featuring Warren Spector, Tim Shafer, and Bo Andersson

Raid: World War II

Deliver Us The Moon Er gaan al enige tijd geruchten dat System Shock 3 naar de console komt en mogelijk grijpen ze de stream aan om met een officiële aankondiging te komen. Tevens heeft Starbreeze aangekondigd dat ze nieuwe trailers zullen laten zien. Wil je exact weten wanneer je in kunt schakelen dan kun je terecht op In deze stream komen ze met previews, interviews en andere segmenten rondom hun games. De volgende games nemen een centrale rol in:Er gaan al enige tijd geruchten dat System Shock 3 naar de console komt en mogelijk grijpen ze de stream aan om met een officiële aankondiging te komen. Tevens heeft Starbreeze aangekondigd dat ze nieuwe trailers zullen laten zien. Wil je exact weten wanneer je in kunt schakelen dan kun je terecht op deze website of naar Twitch Tweeten



