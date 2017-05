Nieuws: Ontwikkelaarsdagboek Total War: Arena

Door Rene Groen op 08-05-2017 om 15:52 In een aflevering van het Total War: ARENA Developer Diaries verteld Luke Kneller van het Creative Assembly’s art team over diverse elementen uit de game zoals de features en gameplay uitdagingen in de Total War’s “arenas” en hoe zij aan hun inspiratie zijn gekomen. Daarnaast bespreken ze ook de design, spawn points en tot slot beantwoorden ze een aantal vragen die vanuit de community zijn gesteld. Tweeten



