Nieuws: Hernieuwde introductie voor Ever Oasis

Door Rene Groen op 07-05-2017 om 10:57 Ontwikkelaar Grezzo werkt al enige tijd aan Ever Oasis en op 23 juni is het dan eindelijk tijd om met deze action-adventure RPG aan de slag te gaan. De game is het resultaat van Koichi Ishii, de bedenker achter de Mana serie, en verschijnt op de Nintendo 3DS. Tweeten



Andere berichten over Ever Oasis [01-09-2016] Ever Oasis laat nieuwe beelden zien [16-06-2016] [E3] Nintendo maakt Ever Oasis 11:00 Uitgebreide blik op Hey! Pikmin

10:54 Rocket Racoon laat gezicht zien in MVC: Infinite Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.