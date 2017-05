In de laatste Story trailer van Marvel vs. Capcom Infinite zagen we Rocket Racoon al voorbij komen en Capcom heeft hem nu nogmaals naar voren geschoven in een korte gameplayvideo.



"Save some room for me!" - Rocket Raccoon who's confirmed for #MVCI, obviously. #GotGVol2 #ShamelessPlug #MovieTieIn pic.twitter.com/bxklyq642G — MVC: Infinite (@marvelvscapcom) 5 mei 2017 In de video, die slechts zeventien seconden lang is, schiet Rocket Racoon zijn vriend Groot te hulp. Het wachten is nu tot 19 september, dan ligt de game namelijk in de winkels voor de PC, Xbox One en PlayStation 4.