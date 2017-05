Project Cars studio met Hollywood project

Ontwikkelaar Slightly Mad Studios werkt hard aan de opvolger van Project Cars, toch lijkt hier niet alle aandacht van de studio naar uit te gaan. In gesprek met GTPlanet geeft CEO Ian Bell een teaser naar iets nieuws. Vorige maand sprak de CEO over 'groots nieuws' en een nieuwe franchise die erg spannend is. Of het project gerelateerd is aan racing liet hij weten: "Yes, sort of."



De CEO geeft nu nog meer teasers. De ontwikkelaar heeft een overeenkomst gesloten met een blockbuster Hollywood franchise die zich strekt over meerdere jaren. In deze tijd zullen ze meerdere games gaan ontwikkelen, maar we moeten nog enkele maanden geduld hebben om te weten met wie ze de samenwerking precies zijn aangegaan.



Eén van de mogelijkheden is Fast and Furious aangezien Slightly Mad Studios samenwerking met Bandai Namco en laatstgenoemde eerder al Fast and Furious titels naar de arcades en consoles bracht.