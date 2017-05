Nieuws: Tien minuten Miitopia gameplay

Door Rene Groen op 07-05-2017 om 09:29 Wanneer Miitopia redding heeft komen de Mii karakters samen om hiervoor te zorgen. Het doel van de speler is om een team Mii's aan te sturen in hun opdracht om de Dark Lord te verslaan en de gestolen gezichten van de Miitopia bevolking terug te vinden. Na een eerdere verschijning in Japan komt de game ook naar het westen en vandaag kunnen we alvast wat gameplay bekijken. Tweeten



Titel: Miitopia Type: Game Releasedatum: TBA 2017 Ontwikkelaar: Nintendo Uitgever: Nintendo Media:

