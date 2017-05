Mario Kart 8 Deluxe Cities Skylines: Xbox One Edition Full Throttle Remastered Puyo Puyo Tetris Nieuws: Flink uitstel voor Overkill’s The Walking Dead

Door Rene Groen op 07-05-2017 om 09:29 Bron: Cision Ontwikkelaar Overkill werkt in samenwerking met uitgever Starbreeze al enige tijd aan Overkill's The Walking Dead. Het eindresultaat laat echter nog een tijd op zich wachten, de game is namelijk een flinke tijd uitgesteld. Had het spel eigenlijk dit jaar uit moeten komen, daar leren we nu dat dit pas in de tweede helft van 2018 zal gebeuren. Als uitleg geeft Starbreeze CEO Bo Andersson Klinkt aan dat ze de volledige potentie willen bereiken.



Het is alweer drie jaar geleden dat we voor het eerst iets vernamen van de game. Overkill's The Walking Dead is een coöperatieve first-person shooter met actie, RPG, survival horror en stealthelementen. Zoals de naam al aan geeft speelt het verhaal zich af in het universum van The Walking Dead. Als speler nemen we de rol op ons van een overlever te midden van de zombies binnen een nieuw verhaal met nieuwe karakters.



Samen met de game wil de ontwikkelaar ook een begeleidende Virtual Reality ervaring aanbieden, hier is echter nog geen platform en release datum voor bekend. Tweeten



