Nieuws: Darksiders 3 met Pre-Alpha beelden

Door Rene Groen op 06-05-2017 om 14:19 Afgelopen week leerden we dat de Darksiders serie middels een derde deel alsnog een vervolg zou gaan krijgen. Ditmaal spelen we als de vrouwelijke magiër Fury ten tijde van Darksiders 2 - en dus nog voor Darksiders - en volgen we haar verhaal om de Seven Deadly Sins te vernietigen. In een video kunnen we nu de eerste Pre-Alpha beelden bekijken. Tweeten



