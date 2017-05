Cities Skylines: Xbox One Edition Full Throttle Remastered Puyo Puyo Tetris Little Nightmares Nieuws: Eerste Injustice 2 DLC personages onthuld

Door Rene Groen op 06-05-2017 om 10:53 Warner Bros. Interactive Entertainment en DC Entertainment hebben een nieuwe trailer vrijgegeven met daarin de eerste drie DLC personages voor Injustice 2; Red Hood, Starfire and Sub-Zero. Spelers kunnen het uitvechten met deze vechters uit de DC en Mortal Kombat universums en hun unieke moves en vaardigheden inzetten bij aankoop van de Injustice 2 Ultimate Edition of de Injustice 2 Digital Deluxe Edition. Injustice 2 is vanaf 18 mei beschikbaar voor PlayStation 4 en Xbox One. Red Hood, Starfire en Sub-Zero zijn nog in ontwikkeling en zijn beschikbaar voor download na de lancering van de game. De Injustice 2 Ultimate Edition bevat in totaal negen speelbare personages; drie Premiere Skins die vechters transformeren in alternatieve personages met een nieuw uiterlijk, stemmen en dialogen en twee exclusieve nieuwe Gear Shaders waarmee spelers hun line-up kunnen aanpassen met extra kleur thema’s. De Injustice 2 Ultimate Edition is beschikbaar als pre-order voor €109,99.



De Injustice 2 Digital Deluxe Edition bevat Red Hood, Starfire en Sub-Zero als speelbare personages, een Premiere Skin en een exclusieve Gear Shader. De Injustice 2 Digital Deluxe Edition is nu beschikbaar als pre-order via PSN en de Xbox Store voor €89,99.



Titel: Injustice 2 Type: Game Releasedatum: 18-05-2017 Ontwikkelaar: NetherRealm Studios Uitgever: Warner Bros. Media:



