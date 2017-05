Cities Skylines: Xbox One Edition Little Nightmares Packshot Sunday - Deel 204 Gamed Gamekalender Mei 2017 Review: Cities Skylines: Xbox One Edition

Door Rene Groen op 06-05-2017 om 10:46 Bron: Gamed Het bouwen van een stad staat onlosmakelijk verbonden met de SimCity reeks. Toen Maxis in 2013 hun nieuwste deel in de serie uitbracht werd dit echter met weinig gejuich ontvangen. Met name serverproblemen zorgde voor spelbederf en daarmee werd misschien wel de doodsteek aan het genre gegeven. Tot twee jaar later echter een helder licht waarneembaar was.



Alvorens we dieper in gaan op wat Cities Skylines precies is wil ik het eerst hebben over de besturing. De nauwkeurigheid van de muis en het toetsenbord is immers vervangen door een controller en als ze op dit punt niet weten te slagen is de game vrijwel direct ten dode opgeschreven. Gelukkig blijkt al snel dat de ontwikkelaar erin geslaagd is om met een succesvolle overzetting te komen. De cursor zit onder je rechterstick, de camera onder de linkerstick, met de triggers kun je in- en uitzoomen en de face knoppen hebben verschillende functies als het plaatsen en verwijderen van gebouwen of opvragen van informatie. Enkel het precisiewerk kan wat problemen opleveren omdat de game soms een eigen wil heeft.





De besturing is dan ook geen groot obstakel om te beginnen, de leercurve kan dit mogelijk wel zijn. Wanneer je een uitgebreide tutorial verwacht moeten we je teleurstellen. Middels tekst zul je enigszins op weg worden geholpen en vervolgens mag je het zelf uit gaan zoeken. Enerzijds is het fijn dat de game je niet teveel bij de hand wil nemen, anderzijds had iets meer sturing welkom geweest. Laat dit je echter niet afschrikken, hier tegenover staat namelijk een simpel en daardoor makkelijk te gebruiken menu. Ook de mogelijkheid om met een onbeperkt budget te beginnen helpt zeker mee om de eerste stappen aangenamer te maken. Wel dien je er rekening mee te houden dat je op deze manier geen Achievements vrij kunt spelen, iets wat je later natuurlijk op kunt vangen door met meer informatie en ervaring aan het echte werk te beginnen.



Wanneer je klaar bent om aan je stad te gaan werken is het belangrijk om vooruit te denken. Wegen zijn nodig om mensen naar je stad te brengen en ze erbinnen te vervoeren, rotondes leg je aan voor een betere doorstroming van het verkeer en openbaar vervoer als een bus of trein verminderen de drukte op de wegen. Het plaatsen van een elektriciteitscentrale kan mensen ziek laten worden en plaats je dan ook liever niet te dicht bij een woonwijk en je zult waterpompen paraat moeten hebben om mensen niet ziek te laten worden van het drinkwater dat ze nuttigen. Uiteraard moet je ook nadenken over de stroomkabels en waterverbindingen, hoe je inwoners tevreden kunt houden en – niet geheel onbelangrijk bij al het bovenstaande – hoe je financieel gezond blijft. Bij vrijwel iedere stap die je maakt zul je na moeten denken hoe dit je financieel beďnvloedt, zowel in het heden als de toekomst. Je doet er dan ook verstandig aan om een lening af te sluiten, rekening houdend met de rente die je binnen een bepaalde periode dient af te lossen. Verder kun je ook zogeheten policies instellen; wetten die verbonden zijn aan districten. De stroom aan informatie is in eerste instantie wat overweldigend, maar na enkele uren vallen de puzzelstukjes op hun plaats en leer je steeds beter handelen naar situaties. Wees dan ook niet bang als je eerste stad resulteert in een chaos, het was bij mij niet anders.





Het (op)bouwen van een stad is dan ook waar deze game om draait. Er is geen lijst met specifieke uitdagingen die je moet voltooien, afgezien van de overkoepelende uitdaging om een florerende stad op te richten met tevreden inwoners. Lukt je dit niet dan zullen negatieve berichtgevingen niet achter blijven, huizen leeg komen te staan en je inkomen teruglopen. Een budgetplanner helpt je op financieel vlak, toch had de ontwikkelaar er goed aan gedaan om wat meer middelen aan te reiken om je te helpen. Neem bijvoorbeeld de fast-forward optie die niet is overgezet van de PC release, evenals de mogelijkheid tot het toevoegen van mods. Wel inbegrepen is de After Dark uitbreiding. Het betreft de toevoeging van een dag- en nachtcyclus, alsmede speciale attracties en activiteiten. De Snowfall en Natural Disasters uitbreidingen zijn daarentegen niet aanwezig en onduidelijk is nog of de ontwikkelaar deze op een later moment toe zal voegen.



Op technisch vlak heeft de game het soms lastig. De Xbox One heeft moeite om de framerate constant te houden als je in een erg druk gebied bezig bent. Gelukkig resulteert het nergens in grote problemen maar het is wel waarneembaar. Grafisch is de game in orde, waarbij met name de nachtelijke setting met al zijn lichtjes een gemoedelijke sfeer uitstraalt. De muziek is verder rustig en blijft redelijk op de achtergrond, terwijl bij het inzoomen het geluid van het desbetreffende gebied meer naar voren komt. Over het geheel bekeken zijn er dan ook enkele concessies die je als Xbox One speler moet doen, in ruil hiervoor krijgen we een erg leuke city builder die SimCity het nakijken geeft. Dit licht bedroeg de naam Cities Skylines van ontwikkelaar Colossal Order. Zij brachten het spel naar de PC en volgens velen was deze game wat SimCity had moeten zijn. 