Little Nightmares Packshot Sunday - Deel 204 Gamed Gamekalender Mei 2017 Lost Grimoires: Stolen Kingdom Nieuws: COD: BOIII Zombies Chronicles aangekondigd

Door Stefan van B op 05-05-2017 om 10:47 Bron: DualShockers Afgelopen week kwam het bestaan van Call of Duty: Black Ops III Zombies Chronicles naar buiten. Onbekend bleef echter nog of we hier te maken zouden hebben met DLC of met een stand-alone game. Treyarch heeft echter de titel nu officieel aangekondigd als het vijfde DLC pakket voor Call of Duty: Black Ops III.



Call of Duty: World At War:

Nacht Der Untoten

Shi No Numa

Verruckt



Call of Duty: Black Ops:

Kino Der Toten

Ascension

Shangri-La

Moon



Call of Duty: Black Ops II:

Origins



Op 16 mei aanstaande zal de DLC eerst beschikbaar worden gemaakt op de PlayStation 4. Xbox One en PC gamers moeten dertig wachten voordat zij aan de slag kunnen gaan met Zombies Chronicles. Een prijs is op dit moment nog niet aangekondigd, maar verwacht wordt dat deze zoals eerdere pakketten €14,99 zal bedragen. Dit vijfde DLC pakket zal in tegenstelling tot andere pakketten geen vijf, maar een achttal kaarten bevatten. Dit zullen allen remasters zijn van zombiekaarten uit eerdere Treyarch Call of Duty titels. Het gaat om de volgende kaarten:Op 16 mei aanstaande zal de DLC eerst beschikbaar worden gemaakt op de PlayStation 4. Xbox One en PC gamers moeten dertig wachten voordat zij aan de slag kunnen gaan met Zombies Chronicles. Een prijs is op dit moment nog niet aangekondigd, maar verwacht wordt dat deze zoals eerdere pakketten €14,99 zal bedragen. Tweeten



Andere berichten over Call of Duty: Black Ops 3 [03-05-2017] Black Ops 3 krijgt remasters van oude maps [02-05-2017] COD: Blacks Ops III Zombie Chronicles onderweg? [05-09-2016] COD: BO III – Salvation multiplayer trailer [01-09-2016] COD: Black Ops III – Revelations Trailer [12-07-2016] Call of Duty: Black Ops III toont Descent [28-06-2016] Black Ops III - Descent DLC in trailer [01-03-2016] Sony trekt ten strijde tegen Square Enix [06-12-2015] COD's Awakening DLC begin 2016 op PS4 [16-11-2015] Call of Duty: Black Ops 3 [09-11-2015] Nightmares trailer van COD: Black Ops 3 [07-11-2015] Zombievideo voor Call of Duty: Black Ops III [06-11-2015] Achievements COD: Black Ops 3 [06-11-2015] Black Ops 3 last-gen en current-gen vergeleken [05-11-2015] Bekijk vanavond de Black Ops 3 lancering [03-11-2015] Modding & Mapping tools voor Black Ops 3 [03-11-2015] Call of Duty: Black Ops 3 toont Nuk3town [02-11-2015] Call of Duty: Black Ops 3 met live-action trailer [28-10-2015] Call of Duty: Black Ops 3 in nieuwe trailer [23-10-2015] Current-gen COD versies krijgen Season Pass [23-10-2015] 'Last-gen Black Ops III: 30 fps als doel' [19-10-2015] Call of Duty: Black Ops 3 bevat Free Run [16-10-2015] COD: Black Ops 3 met Tactical Abilities trailer [14-10-2015] COD: Black Ops 3 met Cybercore: Martial trailer [14-10-2015] COD's Realistic moeilijkheidsgraad is realistisch [13-10-2015] Nieuwe COD: Black Ops 3 beelden [12-10-2015] Achievements Call of Duty: Black Ops 3 [10-10-2015] Achter de schermen met COD: Black Ops 3 [09-10-2015] Call of Duty: Black Ops 3 [08-10-2015] COD: Black Ops 3 - Cybercore: Chaos trailer [06-10-2015] Black Ops 3 met nieuwe moeilijkheidsgraad 10:50 Launchtrailer Stromdorf DLC Warhammer: End Times

10:41 Mafia III vertelt over Stones Unturned DLC Reacties (0) Geen reacties gevonden

Reageer

Om het Om te reageren op artikelen hoef je niet geregistreerd te zijn.Om het forum te gebruiken is registreren echter wel verplicht. Dit is een verborgen veld dat je niet hoort te kunnen zien. Gelieve dit veld leeg te laten. Dit is een verborgen checkbox die je niet hoort te kunnen zien. Gelieve hem leeg te laten.



Titel: Call of Duty: Black Ops 3 Type: Game Releasedatum: 06-11-2015 Ontwikkelaar: Treyarch Uitgever: Activision Blizzard Media:















Meer media Artikelen Games Forum