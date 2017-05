Nieuws: Mafia III vertelt over Stones Unturned DLC

Door Stefan van B op 05-05-2017 om 10:41 Bron: DualShockers Mafia III's tweede grote DLC pakket 'Stones Unturned' zal op 30 mei verschijnen. In de uitbreiding zal het karakter Donavan centraal staan, die Lincoln om hulp vraagt. De DLC zal de speler onder andere naar enkele tropische eilanden buiten New Bordeaux brengen. De ontwikkelaars van Hangar 13 vertellen je in onderstaande wat je kunt verwachten. Tweeten



Titel: Mafia III
Type: Game
Releasedatum: 07-10-2016
Ontwikkelaar: 2K Czech
Uitgever: Take Two Interactive















