Bethesda reageert op trademark kwestie 'Prey'

Door Stefan van B op 05-05-2017 om 10:33 Bron: DualShockers Gisteren kwam het nieuws naar buiten dat de drie koppige ontwikkelaar No Matter Studios door Bethesda en moederbedrijf Zenimax de titel van hun game Prey for the Gods te moeten veranderen. Bethesda heeft namelijk een trademark op het merk Prey, waardoor de indie-titel voortaan Praey for the Gods zal heten.



quote: We really didn’t have much of a choice. If we don’t oppose the mark, we risk losing our Prey trademark and that isn’t acceptable. Unfortunately, that’s how trademark law works.



Vertegenwoordigers van het bedrijf vertelden dat ze No Matter Studios al in november 2015 probeerde te bereiken met betrekking tot de naam van hun titel, maar dat dit helaas niets opleverde. Dit gaf ze geen andere keus dan verdere actie te ondernemen, omdat ze anders hun Prey trademark zouden verliezen. Bethesda heeft vandaag gereageerd op deze kwestie door een verklaring te geven aan IGN. De korte reactie is als volgt:Vertegenwoordigers van het bedrijf vertelden dat ze No Matter Studios al in november 2015 probeerde te bereiken met betrekking tot de naam van hun titel, maar dat dit helaas niets opleverde. Dit gaf ze geen andere keus dan verdere actie te ondernemen, omdat ze anders hun Prey trademark zouden verliezen. Tweeten



